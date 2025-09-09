Зафиксирована новая активность загадочной «жужжалки» УВБ-76

Вечером 8 сентября российская радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир два сигнала с кодовыми сообщениями, состоящими из простых слов. В этих шифровках использовались слова «ОТЕЛЬ» и «ЛАРЕК».

Итак, сказанное существенно отличается от ранее передаваемых сложных неологизмов.

«В 18:53 по Москве она передала шифр: НЖТИ 38965 ОТЕЛЬ 7858 8837. В 20:25 код: НЖТИ 03359 ЛАРЕК 7254 4627», — пишет «Российская газета».

Издание напомнило, что ранее УВБ-76 транслировала неологизм «Дымоскальп». Эта радиостанция, известная как «Жужжалка», вещает круглосуточно с 1975 года. На Западе считают, что УВБ-76 может быть связана с системой ответного ядерного удара «Периметр». Однако в Роскомнадзоре подчеркнули, что эта частота используется совместно.

УВБ-76 — это радиостанция, работающая на коротких волнах. Она была запущена в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 известна как «жужжалка», поскольку в эфире на 99,99% преобладает обычное радиолокационное жужжание.

