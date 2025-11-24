Загадка пернатого: голубь-«метис» прилетел в Подмосковье из Перми и нашел новый дом

На улице Мадонской в Орехово-Зуеве местные жители обнаружили необычную находку — редкого огненного голубя, который почти не летал и не боялся людей, передает REGIONS .

Птицу с кольцом на лапе взяла на передержку местная жительница Вероника, которая сразу предположила, что пернатый — домашний и не приспособлен к уличной жизни. Ее догадку подтвердил профессиональный орнитолог и ветеринар Иван Краснов.

Эксперт идентифицировал птицу как пермского высоколетного голубя или его метиса, чья яркая окраска делает его уязвимым в дикой среде.

«Хозяин у него, безусловно, есть. Отпускать птицу не советую, так как зимой он точно погибнет без человеческого присмотра», — пояснил эксперт.

По его словам, стандартное кольцо на лапе содержит лишь учетный номер из журнала голубевода, а не контакты владельца, что делает поиск хозяина практически невозможным.

Судьбу птицы решили оперативно: ее передали в ближайшую голубятню. Местный специалист Андрей установил, что найденная птица — голубка, ставшая вероятной жертвой хищника. У нее повреждены крылья, это снижает шансы на выживание.

Сейчас птица помещена в карантин для оценки здоровья и адаптации. Если ветеринарные проверки пройдут успешно, огненная голубка пополнит местную стаю, получив второй шанс на жизнь в профессиональных условиях.

