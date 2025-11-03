Загадка Шерил Гриммер: убийца признался в содеянном, но почему его отпустили домой

В Австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается расследование дела о пропавшей в январе 1970 года трехлетней Шерил Гриммер. Девочка исчезла на пляже в пригороде Вуллонгонга. Свидетели сообщили о мужчине с ребенком, а также о белом автомобиле, однако все эти следы не дали результатов, передает Лента.ру .

В 1971 году 17-летний юноша признался, что похитил и задушил Шерил. Он указал на место предполагаемого захоронения на ферме, но проверка показала, что описанных объектов там не было, а вещественных доказательств не нашли. Дело было закрыто.

В 2008 году женщина, совпадающая по возрасту с пропавшей, проверяла возможность быть Шерил, но тест ДНК опроверг эти предположения. В 2011 году девочку официально признали умершей, однако семья настаивала на продолжении расследования.

В 2016 году материалы дела оцифровали и провели компьютерный анализ, который вновь выделил первоначального подозреваемого. В 2017 году он был арестован и доставлен в Новый Южный Уэльс. Суд и следствие в 2019 году отменили обвинения, поскольку признание 1971 года было сделано без присутствия опекунов и в состоянии психического расстройства.

В октябре 2025 года семья Гриммер выступила с заявлением, раскрыв детали халатности полиции. Депутат штата Джереми Бакингем зачитал показания подозреваемого на парламентском заседании, но публикация за пределами зала невозможна из-за закона о конфиденциальности.

Сейчас власти штата знают имя подозреваемого, изучают ошибки расследования и готовят дальнейшие меры. Розыск и попытки установить справедливость продолжаются спустя 55 лет после исчезновения Шерил.

Ранее сообщалось, правда ли, что черных котов приносят в жертву в Хеллоуин.