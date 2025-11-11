Загадку «инкубатора пришельцев» в Перу раскрыли спустя почти век

Исследователи из Университета Сиднея и Института археологии Перу разгадали загадку таинственного объекта в горах западного Перу, известного как «инкубатор яиц пришельцев». Анализ растительных остатков и аэросъемка показали, что необычные ямы использовались древними жителями региона для учета и хранения продуктов на местном рынке, сообщает monavista .

Полоса отверстий протянулась на полтора километра и включает до 6 тыс. неглубоких ям. Объект был впервые обнаружен в 1933 году летчиком Робертом Шиппи, а опубликованные снимки вызвали бурные споры — от научных версий до фантастических гипотез о вмешательстве инопланетян. Работа опубликована в научном журнале Antiquity.

Современные методы анализа помогли уточнить происхождение сооружения. Ученые выявили следы риса, дикорастущих трав и волокон растений, которые использовались для изготовления корзин. Это позволило установить, что отверстия служили местом хранения и обмена товаров.

Аэрофотосъемка показала, что расположение ям напоминает структуру кипу — счетного устройства, применявшегося инками для ведения учета. Исследователи предположили, что Полоса отверстий первоначально принадлежала культуре Чинча, а позднее была включена в систему сбора дани империи инков.

