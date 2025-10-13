Легендарная российская радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», вновь вышла в эфир с загадочным сообщением. Передача с кодовым словом «ГУЛОБОЛТ» прозвучала в тот самый момент, когда Дональд Трамп выступал перед израильским парламентом, что вызвало новую волну слухов среди наблюдателей.

Таинственная радиостанция УВБ-76, десятилетиями будоражащая умы конспирологов, активизировалась в ключевой политический момент. Ее новый сигнал, содержащий слово «ГУЛОБОЛТ», прозвучал на фоне выступления Дональда Трампа в Кнессете. Эта случайная синхронность мгновенно взволновала тематические сообщества, специализирующиеся на военных тайнах.

Интерес подогревает и предыдущая передача станции, случившаяся в начале октября. Тогда в эфире прозвучало слово «ОРЕХОБРУС». Аналитики сразу связали его с российской баллистической ракетой «Орешник». Через четыре дня после этой передачи Владимир Путин заявил о скором анонсе нового вида вооружений. Совпадение двух загадочных сигналов с важными политическими событиями заставляет экспертов строить догадки о настоящем предназначении УВБ-76, чьи коды официально никогда не расшифровывались.

