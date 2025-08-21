Загадочная радиостанция УВБ-76 передала новые сообщения

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка», или «Радио Судного дня», вновь передала шифровки, которые уже звучали в эфире ранее. Об этом говорится в телеграм-канале, посвященном сигналам радиостанции.

21 августа в 16:06 мск станция повторила сообщение «нутобуеф», а спустя чуть более часа, в 17:17 мск, прозвучала шифровка со словом «микротрон». Эта же кодированная фраза передавалась 20 января 2022 года — перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине.

Неделей ранее, 14 августа, УВБ-76 также повторила сообщения «марель» и «стокотон», впервые переданные 13 января 2022 года, которые также прозвучали перед началом спецоперации.

Помимо повторения старых сигналов, станция продолжает передавать новые шифровки. В тот же день, 21 августа, в эфире прозвучали три ранее не фиксировавшихся слова — «олуховка» в 12:10 мск, «крипокаюк» в 13:05 мск и «аморализм» в 13:35 мск. Происхождение и значение этих шифров остаются неизвестными.

Радиостанция УВБ-76 вещает в коротковолновом диапазоне с 1976 года. Свое народное название «Жужжалка» она получила из-за характерного непрерывного фонового шума и жужжания, которые прерываются для передачи закодированных голосовых сообщений.

В соцсетях и среди экспертов бытует мнение, что ее деятельность может быть связана с оповещением о значительных мировых или военных событиях.

Примечательно, что накануне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции. В ведомстве отметили, что информация о работе этой конкретной частоты не является общедоступной.

