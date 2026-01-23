Загадочное совпадение: девочка в черной куртке, как у спутницы пропавшего мальчика, нашлась в Красноярске

В Красноярске найдена 14-летняя Наталья Е., которая пропала 22 января. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что девочка жива и уже вернулась домой. Ее поиски велись с момента исчезновения и привлекли особое внимание из-за совпадения с другим резонансным делом.

Девочка пропала в тот же день, когда был похищен 14-летний сын местного предпринимателя. Ранее региональное управление Следственного комитета указывало, что камеры видеонаблюдения зафиксировали в районе исчезновения мальчика человека, чье описание внешности — черная куртка, джинсы, толстовка с капюшоном и черные угги — полностью совпадало с одеждой пропавшей Натальи. Это породило версию о возможной связи двух инцидентов.

Однако, как позже уточнили в прокуратуре Красноярского края, подростки не были знакомы между собой. По предварительной информации, девочка ушла из дома после ссоры с матерью. Было отмечено, что она воспитывается в благополучной семье и не состоит на профилактическом учете.

Ее благополучное возвращение сняло вопросы о возможном похищении в ее случае, но поиски пропавшего сына бизнесмена, сопровождающиеся кражей 3 млн рублей и требованием выкупа, продолжаются.

