Загадочное возгорание вездехода в тундре унесло жизнь человека

В Ямальском районе произошла трагическая техногенная авария, в результате которой погиб человек. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , жертвой стал водитель вездехода, внезапно вспыхнувшего на дороге.

В пятницу, 26 декабря, в 120 километрах от села Новый Порт загорелся снегоболотоход — специальный вездеход, предназначенный для передвижения по сложной заболоченной и заснеженной местности. По предварительной информации, водитель транспортного средства не смог спастись и погиб на месте от огня.

Инцидент был зафиксирован Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) муниципалитета. На место происшествия немедленно выехали экстренные службы, однако удаленность места ЧП от населенных пунктов — 120 километров — осложнила оперативное реагирование и тушение пожара.

Снегоболотоходы, являющиеся критически важным транспортом для работы в арктических условиях, часто используются геологами, оленеводами и сотрудниками вахтовых поселков. Их возгорание представляет особую опасность именно из-за сложности быстрой эвакуации и доставки помощи в безлюдной тундре.

Следственные органы начали проверку для установления точных причин пожара, которые могут крыться как в технической неисправности машины, так и в человеческом факторе.

Ранее выяснилось, кто мог стоять за подрывом сотрудников ДПС в Москве.