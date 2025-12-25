Выяснилось, кто мог стоять за подрывом сотрудников ДПС в Москве

Следствие установило личность мужчины, который погиб при взрыве на улице Елецкой в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, передает телеграм-канал SHOT.

Предварительно, им оказался 24-летний уроженец поселка Каменка Ивановской области. На месте преступления обнаружили фрагменты его паспорта.

Следователи считают, что именно этот мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) в ночь на 24 декабря, когда полицейские попытались задержать его около служебного автомобиля.

Также правоохранители проверят погибшего на причастность к другому преступлению — убийству генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, которое произошло в понедельник на соседней улице.

Известно, что мужчина окончил школу и Ивановский автотранспортный колледж. В последнее время он работал прессовщиком на местной ткацкой фабрике «Красный Октябрь».

Его коллеги описали погибшего как тихого, спокойного, адекватного и начитанного человека. Они рассказали, что мужчина не был неконфликтным, но умел отстаивать свои права.

Из социальных сетей стало ясно, что молодой человек увлекался военной тематикой, аниме, психологией, электроникой и был фанатом видеоигры S.T.A.L.K.E.R. По данным источников, за несколько дней до трагедии он пытался занять деньги у знакомых.

Особые вопросы вызывает поведение мужчины перед инцидентом. По информации свидетелей, он заранее отпросился с работы, взяв сначала отгул за свой счет, а затем сообщил о болезни. Позже молодой человек и вовсе сказал, что не выйдет на работу до конца недели. После этого он перестал выходить на связь. Его также не видели в Ивановской области.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве два человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке в жилом комплексе.