Загадочную спираль в небе заметили жители европейской части России

Жители нескольких городов европейской части России стали свидетелями необычного зрелища: в небе над ними появилась яркая спираль. По мнению экспертов, это могли быть следы от ракетного топлива.

Жители Франции, Польши, Германии, Украины и России также стали свидетелями появления загадочной спирали в небе.

В некоторых СМИ и социальных сетях обсуждается версия, что это может быть связано с успешным запуском на орбиту американского разведывательного космического аппарата NROL-69 компанией SpaceX. Согласно другой гипотезе, причиной появления странного следа могла стать немецкая ракета Spectrum, предназначенная для космических исследований.

Фото: [ соцсети ]

В случае подтверждения этой информации, можно будет утверждать, что ракета Spectrum стала первой космической ракетой, которая была запущена с территории Западной Европы.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и футурист Илон Маск озвучил сроки колонизации Марса.