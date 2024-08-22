Загадочные шары появились в небе над Новгородской областью рядом с самолетом

Пролетавшие Новгородскую область пилоты «Уральских авиалиний» заметили сшары в небе, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Aviaincident.

Странную картину заметили пилоты пассажирского самолета рейса Санкт-Петербург — Сочи. Во время полета над Новгородской областью экипаж обратил внимание на необычные шары: связка из 10 штук минимум пролетала чуть ниже судна.

Как и положено, пилоты доложили о находке в органы противовоздушной обороны. В нынешних реалиях ситуацию можно назвать потенциально опасной. Однако на качество и безопасность полета шары никак не повлияли.

Ранее сообщалось, что глава «Ростеха» Чемезов заявил о кадровом дефиците в авиастроении