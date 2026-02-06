Загадочные знаки появились на въездах в Кемерове: началась охота на прицепы

Госавтоинспекция Кемерова изменила схему движения на городских въездах, установив знак, запрещающий проезд транспортным средствам с прицепом. Решение затрагивает в первую очередь грузовики и тракторы, буксирующие прицепы любого типа, сообщает А42.

Нововведение не распространяется на легковые автомобили с прицепами, однако буксировка механических транспортных средств теперь также под запретом. Исключения сделаны для машин федеральной почтовой связи, а также для транспорта, обслуживающего предприятия и жителей внутри обозначенной зоны. Такому транспорту необходимо въезжать и выезжать на ближайшем к точке назначения перекрестке.

По данным ведомства, цель мер — снизить загруженность городских магистралей и повысить общий уровень безопасности дорожного движения. Нарушителям грозит административный штраф в соответствии с действующим законодательством.

