Загадочный немецкий Opel появился в экспозиции музея под Екатеринбургом

Музейный комплекс в Верхней Пышме пополнил свою коллекцию новым экспонатом — немецким автомобилем Opel P4, выпущенным в середине 1930-х годов. Редкий автомобиль стал центральным элементом новой выставки, посвященной судьбе иностранного автопрома в Советском Союзе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе музея, история появления этого Opel в СССР до сих пор окончательно не выяснена.

«История окутана тайной, но предполагается, что он (Opel P4. — Прим. ред.) попал в СССР после войны, а возможно даже раньше. Автомобиль был выпущен между 1935 и 1937 годами. Из-за того, что оригинальных деталей в советское время не было в общей доступности, их заменяли аналогами», — поделились представители музея.

Из-за дефицита оригинальных запчастей в советское время машина подверглась значительной модернизации. Вместо родного мотора под капотом теперь установлен двигатель от «Москвича», колеса также от отечественного авто, а электрооборудование позаимствовано у «Волги». Кроме того, автомобиль обзавелся газовыми поворотниками, новой крышей и многочисленными кузовными ремонтами.

Особенностью новой экспозиции стало использование передовых технологий. С помощью специальных AR-прицелов, оснащенных искусственным интеллектом, посетители могут навести устройство на автомобиль и в режиме реального времени увидеть, какие именно детали были заменены, а также получить о них подробную справку.

