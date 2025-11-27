Загадочный супергрибок из Азии нацелился на интимные места европейцев

Супергрибок, распространяющийся в ряде европейских стран, изначально был выявлен в Южной Азии, главным образом в Индии. Об этом сообщил врач общей практики Чун Танг в беседе с Metro, передает « Лента.ру ».

По словам специалиста, речь идет об устойчивой разновидности стригущего лишая. Грибок поражает разные участки тела, включая руки, грудь, живот, ноги, пах и ягодицы. Танг отметил, что препаратам противогрибкового действия он сопротивляется чаще, чем обычные штаммы.

После заражения на коже появляются крупные зудящие образования. Они вызывают выраженный дискомфорт, но не считаются опасными для жизни. Основную обеспокоенность медиков вызывает скорость распространения инфекции. По словам врача, на ситуацию повлияли влажный климат региона и широкое использование стероидных мазей.

Передача происходит при контакте кожа-к-коже, а также через полотенца, постельные принадлежности и спортивные принадлежности. Танг уточнил, что заболевание не относится к ИППП, однако может передаваться во время полового контакта, поэтому при подозрении на заражение рекомендуется отказаться от сексуальной активности.

Ранее врачи предупредили о скрытой угрозе в стакане кофе.