Загадочный звездопад: жители Подмосковья смогут наблюдать невероятное астрономическое явление

Осенью жители Московской области смогут увидеть сразу несколько метеоритных потоков. Ближайший из них — поток Дракониды. Его пик придется на 8–9 октября, сообщило РИАМО .

Астрономы называют поток Дракониды самым непредсказуемым и загадочным. Его скорость обычно не превышает десяти падающих звезд в час, но иногда их число доходит до нескольких сотен.

Отмечается, что в последние годы Дракониды не радовали своей активностью, однако не исключено, что в этот раз будет всплеск, как в 1933, 1946, 1985, 1998, 2005 и 2011 годах. Кроме того, в 1933 году количество падающих звезд достигало десяти тысяч в час.

Как рассказал старший научный сотрудник Пущинской радиоастрономической обсерватории Владимир Самодуров, в ноябре жители Подмосковья смогут наблюдать поток Леониды, при котором количество метеоров может достигать двух-трех тысяч в час.

Ранее сообщалось, что на Нептуне из-за солнечной активности исчезли облака.