«Загнать инфоцыган в правовое поле»: блогер официально может стать профессией
Россияне поддержали предложение Госдумы сделать блогерство профессией
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Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лавренева предложила внести блогерство в справочник профессий Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), сообщает РИА Новости.
Как отмечает депутат, данную инициативу ранее поддержало Минцифры, в частности заместитель министра цифрового развития Дмитрий Ким. Лавренева считает, что это помогло бы соблюсти баланс отрасли и государства и решить вопрос правового статуса инфлюенсеров. Отдельно она подчеркнула и то, что инициатива соответствует наставлению президента РФ о поддержке блогеров и создании их единого реестра.
«Так можно даже инфоцыган загнать в правовое поле. Можно, если человек прослушал курс «как заработать миллион за год», и не заработал этот самый миллион по прошествии какого-то времени, обязать организаторов курса выдать эту сумму из своего кармана»; «Давно пора. Они рубят деньги на наших просмотрах, а ни нормально оформленных налогов, ни ответственности за слова для них нет», — прокомментировали россияне в Сети.
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