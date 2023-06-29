«Загнать инфоцыган в правовое поле»: блогер официально может стать профессией

«Так можно даже инфоцыган загнать в правовое поле. Можно, если человек прослушал курс «как заработать миллион за год», и не заработал этот самый миллион по прошествии какого-то времени, обязать организаторов курса выдать эту сумму из своего кармана»; «Давно пора. Они рубят деньги на наших просмотрах, а ни нормально оформленных налогов, ни ответственности за слова для них нет», — прокомментировали россияне в Сети.