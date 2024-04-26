Загорская ГАЭС в Подмосковье успешно завершила пропуск весеннего половодья

Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) на реке Кунье в Подмосковье успешно завершила пропуск весеннего половодья, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На протяжении всего паводкового периода ГАЭС работала штатно, аварийных ситуаций не происходило, рассказал главный инженер Владимир Крымов. В настоящее время приточность реки к створу верховой плотины не превышает трех кубических метров в секунду.

В текущем году пик весеннего половодья пришелся на начало апреля, когда в Подмосковье резко потеплело и начал таять снег. Средний расход воды реки Куньи вблизи гидроаккумулирующей электростанции соответствовал среднемноголетним значениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.