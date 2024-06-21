Заготовка кормов началась в Московской области

«Планируется собрать 70 тысяч тонн сена, более 795 тысяч тонн сенажа и 675 тысяч тонн силоса. Это обеспечит скот в хозяйствах всех категорий кормами собственного производства в количестве 26,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.