Заготовка кормов началась в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]

Подмосковные сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к заготовке кормов для крупного и мелкого рогатого скота в своих хозяйствах, уже собрано 1,3 тысячи тонн сена и 65,8 тысячи тонн сенажа. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Планируется собрать 70 тысяч тонн сена, более 795 тысяч тонн сенажа и 675 тысяч тонн силоса. Это обеспечит скот в хозяйствах всех категорий кормами собственного производства в количестве 26,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что активная заготовка корма в регионе позволит полностью обеспечить скот необходимыми кормами для производства продукции животноводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

Актуально
Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области