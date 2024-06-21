Заготовка кормов началась в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Подмосковные сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к заготовке кормов для крупного и мелкого рогатого скота в своих хозяйствах, уже собрано 1,3 тысячи тонн сена и 65,8 тысячи тонн сенажа. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Планируется собрать 70 тысяч тонн сена, более 795 тысяч тонн сенажа и 675 тысяч тонн силоса. Это обеспечит скот в хозяйствах всех категорий кормами собственного производства в количестве 26,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В ведомстве уточнили, что активная заготовка корма в регионе позволит полностью обеспечить скот необходимыми кормами для производства продукции животноводства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.