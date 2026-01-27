Заговор против доллара: появился долгосрочный «убийца» доллара на бирже

Финансовые рынки столкнулись с феноменальным взлетом цен на золото, который аналитики окрестили реактивным. Этот стремительный рост напрямую связан с беспрецедентным ослаблением доллара, спровоцированным комплексом геоэкономических факторов. Об этом пишет RT .

Напряженность между ведущими мировыми державами и масштабная продажа облигаций американского госдолга такими кредиторами, как Китай, создали идеальный шторм для перетока капитала в традиционные защитные активы.

Текущие котировки, превысившие психологическую отметку в пять тысяч долларов за унцию, по мнению экспертов, несут в себе значительную спекулятивную составляющую. Аналитики признают, что рынок вышел за пределы всех разумных прогнозных моделей, что делает предсказание нового ценового пика крайне затруднительным. На таких экстремальных уровнях резко возрастает риск массовой ликвидации позиций, что может в любой момент определить локальный максимум и развернуть тренд.

Специалисты рекомендуют инвесторам проявить осторожность и дождаться неизбежной коррекционной волны. Только после стабилизации и формирования новой базовой линии можно будет строить какие-либо обоснованные расчеты для дальнейших операций.

