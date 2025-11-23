Заговор против риелторов: как период охлаждения уничтожит бизнес «бабушек-мошенниц»
ТАСС: сделки с недвижимостью бабушек превратятся в марафон
Фото: [Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф]
Депутаты подготовили законопроект, вводящий специальный период ожидания для сделок купли-продажи жилой недвижимости. Документ направлен на минимизацию рисков оспаривания договоров в связи с заявлениями о невменяемости одной из сторон. Об этом сообщили ТАСС, комментируя инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю.
Инициатива предусматривает установление временного интервала между заключением соглашения и передачей денежных средств продавцу. Продолжительность данного периода составит от 5 до 14 рабочих дней. В течение этого срока будет осуществляться проверка добровольности и осознанности принятия решения участниками сделки.
Законопроектом также рассматривается возможность применения эскроу-счетов для проведения расчетов при операциях с единственным жильем. Для обеспечения доступности механизма предполагается установление предельных тарифов на банковское обслуживание таких счетов.
Пилотное внедрение новой системы может быть запущено в отдельных субъектах Российской Федерации с последующим распространением на всю территорию страны. По мнению авторов документа, это позволит снизить количество судебных споров по оспариванию сделок с недвижимостью.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.