Заговор против риелторов: как период охлаждения уничтожит бизнес «бабушек-мошенниц»

Фото: [ Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф ]

Депутаты подготовили законопроект, вводящий специальный период ожидания для сделок купли-продажи жилой недвижимости. Документ направлен на минимизацию рисков оспаривания договоров в связи с заявлениями о невменяемости одной из сторон. Об этом сообщили ТАСС , комментируя инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю.

Инициатива предусматривает установление временного интервала между заключением соглашения и передачей денежных средств продавцу. Продолжительность данного периода составит от 5 до 14 рабочих дней. В течение этого срока будет осуществляться проверка добровольности и осознанности принятия решения участниками сделки.

Законопроектом также рассматривается возможность применения эскроу-счетов для проведения расчетов при операциях с единственным жильем. Для обеспечения доступности механизма предполагается установление предельных тарифов на банковское обслуживание таких счетов.

Пилотное внедрение новой системы может быть запущено в отдельных субъектах Российской Федерации с последующим распространением на всю территорию страны. По мнению авторов документа, это позволит снизить количество судебных споров по оспариванию сделок с недвижимостью.

