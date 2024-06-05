Загруженность дорог в Подмосковье утром в среду оценивается в пять баллов

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на восьми шоссе — Ленинградском, Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Можайском, Новорижском и Осташковском.

Также заторы в сторону столицы есть на трассах «Волга», «Беларусь» и «Крым», уточнили в областном Минтрансе. Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Красногорске откроют два новых путепровода.