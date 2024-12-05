Захарова: интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на 6 декабря

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном появится в сети в ночь с четверга по пятницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Такер Карлсон, известный журналист из США, вновь посетил Москву. Ранее он провел два часа в беседе с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая причины начала специальной военной операции на Украине и состояние отношений с западными странами.

Ранее журналист Познер назвал интервью Лаврова Карлсону хорошим знаком.