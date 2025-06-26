Захарова назвала цель полета самолета спецотряда «Россия» в Нью-Йорк

Самолет из спецотряда «Россия», который совершил 25 июня полет в Нью-Йорк, проделал обычный вывозной рейс. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привел ТАСС.

Ранее появились данные, что один из самолетов специального летного отряда «Россия» совершил в среду, 25 июня, перелет в Нью-Йорк. По словам Захаровой, в этом нет ничего необычного. Подобные полеты в виде стандартных вывозных рейсов совершаются по несколько раз в год.

«Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — указала она.

Ранее Захарова призвала Сербию прояснить ситуацию с поставками боеприпасов Украине. Она отметила, что от Белграда регулярно поступают сведения, которые противоречивы. Поэтому стоит услышать от сербского правительства, были ли в действительности поставки боеприпасов украинской армии от сербских производителей.