Захарова назвала высказывания Борреля «политической ширмой» для сдерживания России

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России Мария Захарова высказалась относительно заявлений главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о перспективах достижения мира на Украине. Захарова заявила , что рассуждения о мире, высказанные Боррелем, служат лишь «политической ширмой» для продолжения политики сдерживания России.

Захарова подчеркнула, что российское правительство воспринимает высказывания Борреля, как попытку прикрыть реальные намерения Евросоюза по отношению к России под фасадом разговоров о мире и урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Боррель на днях вновь упомянул о важности помощи Украине и о том, что Россия пытается затянуть конфликт. Чиновник призвал западных союзников к наращиванию военной помощи и ее планировании на несколько лет вперед.