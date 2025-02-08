Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Решение президента Украины Владимира Зеленского набрать в ВСУ 18-летних украинцев является частью сделки по редкоземельному металлу – цинку.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что 18-летним гражданам Украины предложат заключить с ВСУ «выгодные контракты».

Данное заявление привлекло внимание Захаровой, которая поспешила дать ему объяснение.

Она связала планы Зеленского с обсуждаемой сделкой США и Украины по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.

Ранее Захарова высказалась о роли США в урегулировании украинского кризиса.