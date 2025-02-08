Захарова объяснила желание Зеленского заманить в ВСУ 18-летних
Захарова высмеяла Зеленского за контракты с ВСУ для 18-летних
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Решение президента Украины Владимира Зеленского набрать в ВСУ 18-летних украинцев является частью сделки по редкоземельному металлу – цинку.
Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что 18-летним гражданам Украины предложат заключить с ВСУ «выгодные контракты».
Данное заявление привлекло внимание Захаровой, которая поспешила дать ему объяснение.
Она связала планы Зеленского с обсуждаемой сделкой США и Украины по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Ранее Захарова высказалась о роли США в урегулировании украинского кризиса.