Киеву будут переданы 152-миллиметровые снаряды, общая стоимость которых превысит 350 миллионов евро. Как сообщило 13 июня минобороны Нидерландов, заявленная помощь будет передана посредством Международного фонда поддержки Украины.

При этом, представители европейской страны избежали более конкретной информации. Они не стали предоставлять сведения о числе боеприпасов, а также сроках, в течение которых анонсированная помощь должна оказаться в распоряжении вооруженных сил Украины. Причина сохранения тайны была аргументирована. Минобороны Нидерландов сообщило о том, что данную меру приняли «из соображений безопасности».

Ранее мы писали о том, что по заявлению Пентагона, США не разрешали Киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь территории России. По крайне мере, именно такой позиции придерживается глава штаб-квартиры Министерства обороны Ллойд Остин.