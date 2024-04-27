МИД Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

Граждан Таджикистана по возможности просили воздержаться от поездок в Россию, вероятно, на фоне участившихся проверок. Об этом заявили в местном МИД.

Сообщение МИД Таджикистана появилось 27 апреля. В нем гражданам рекомендовали временно не путешествовать в Россию. С чем это связано ведомстве не уточняется, но, по данным СМИ, все из-за повальных проверок иностранцев в РФ. Многим из них отказывают во въезде в страну. Представитель министерства уже выражал обеспокоенность этими случаями и довел информацию до российского посла Семена Григорьева.

При этом в Таджикистане отмечают, что случаи «приобрели массовый характер».

Напомним, недавно стало известно о застрявших на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области машинах. Сто ТС, по предварительным данным, из Таджикистана. Пробку образовали повальные проверки, а кто-то развернули обратно.

Ранее сообщалось, что бойцу СВО дадут убежище в России после получения срока в Киргизии.