Захарова опровергла обвинения журналиста итальянской Corriere della Sera о своем шоппинге в Дубае

В своем Телеграм-канале Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, опровергла утверждения итальянского журналиста о том, что она совершала покупки в Дубае. Она подчеркнула, что предпочитает одежду от российских производителей.

Как утверждает газета Corriere della Sera, издание перешло к обсуждению личной жизни Марии Захаровой. В статье цитируется мнение колумниста Паоло Валентино, который считает, что с февраля 2022 года Захарова оказалась в менее выгодном положении. Теперь она входит в список российских граждан, на которых наложены санкции. Им запрещён въезд в западные страны, а их счета за границей заморожены. Из-за этого дипломат, по словам Валентино, вынуждена совершать покупки в Дубае.

«Наш вчерашний комментарий из брифинга о немыслимой речи президента Италии Серджо Маттареллы, в которой он сравнил Россию с Третьим рейхом, попал в цель: местных русофобов „разорвало“, — написала она.

Захарова подчеркнула, что у нее есть и другие увлечения, такие как посещение музеев, балет, кино, чтение художественной литературы, поэзия, дизайн, садоводство и сохранение традиционных ценностей.

«Я же ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну. Вот шоппинг это не мое», подчеркнула она.

Представитель дипломатического корпуса заявила, что с 2014 года, когда были введены первые ограничения в отношении Российской Федерации, она осознанно отдаёт предпочтение товарам отечественного производства, тем самым поддерживая местных производителей. Об этом она неоднократно говорила в своих интервью.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался подтвердить информацию о возвращении иностранного бизнеса в РФ.