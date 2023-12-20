Захарова отреагировала на очередные обвинения Санду в адрес России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила с заявлением в отношении критики в адрес Москвы со стороны Молдавии. Об этом пишет РИА Новости 20 декабря.

По данным издания, ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что весной в 2024 году Россия попытается вновь дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Правда, никакими фактами это не подтвердила.

По словам Марии Захаровой, молдавские власти пытаются все свалить на Россию, в частности, все свои неудачи после предвыборных обещаний, а также добавила, что голословные и весьма регулярные обвинения в адрес Москвы уже надоели.