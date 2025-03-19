Захарова отреагировала на слова Зеленского о том, что «Украина — не салат и не компот»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, невзирая на его аппетиты».

Она отметила, что украинский лидер на этот раз соврал, и добавила, что «киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания».

Напомним, что военный эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк вспомнил поговорку после после разговора Путина и Трампа.

«Если тебя нет за столом, ты в меню». <...> И поверьте мне, Украина — в меню», — сказал он.

Ранее Захарова назвала риторику Макрона об угрозе со стороны РФ набором лживых тезисов.