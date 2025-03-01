После инцидента, произошедшего между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом, можно было наблюдать, как украинский лидер покидает Белый дом. Это событие сопровождалось звучанием композиции группы «Ленинград». Об этом в беседе с ТАСС сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, сегодня, в пятницу, 28 февраля, во время встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете произошел скандал с перепалкой. В результате чего первый был изгнан из президентской администрации с позором. А планировавшееся подписание сделки по украинским редкоземам отменено.

«Под группу Ленинград», — сообщила Захарова ТАСС.

Как сообщают некоторые из наиболее влиятельных российских Telegram-каналов, в своем сообщении Захарова могла подразумевать песню группы Ленинград» «Дорожная», в тексте которой есть нецензурные выражения.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме