Захарова прокомментировала смерть Церетели

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кончину Зураба Церетели, назвав его истинным народным дипломатом, художником, чье имя известно во всем мире, общественным деятелем, для которого не существовало границ и препятствий в продвижении мира и поддержке искусства.

22 апреля на 92-м году жизни скончался знаменитый художник-монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели.

Чиновница принесла соболезнования семье и друзьям ушедшего из жизни. Захарова подчеркнула, что наследие Церетели бессмертно и будет жить в его произведениях: в мозаиках и эмалях, украшающих здания за рубежом, в монументах и изваяниях, воздвигнутых в различных странах мира.

Ранее Захарова напомнила Мерцу о различных исторических периодах в развитии Германии.