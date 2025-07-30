Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) намерена использовать существующие разногласия между Москвой и Баку для разжигания межнациональной вражды. Слова дипломата приводит канал RT.

По словам Захаровой, украинские спецслужбы планируют задействовать перебежчиков из России, которые за деньги будут совершать провокационные действия против Азербайджана под российскими флагами.

«Нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана», — заявила она во время брифинга.

Напомним, что между Моской и Баку наблюдается непростой период в российско-азербайджанских отношениях, где накопились вопросы по ряду геополитических и экономических тем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на преодоление текущего охлаждения в двусторонних связях. Несмотря на существующие разногласия, Кремль рассчитывает на сохранение конструктивного диалога с Баку.

Недавно Азербайджан потребовал от РФ признания вины за крушение самолета AZAL под Актау.