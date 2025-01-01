Захарова рассказала о реакции иностранцев на российских женщин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik рассказала , что иностранцы и россияне, проживающие за пределами страны, нередко высказывают мнение о потенциальной опасности пребывания в России из-за привлекательности местных женщин.

С улыбкой она добавила, что в частных разговорах мужчины признаются: «Мы не сможем себя контролировать». По ее словам, подобные реакции характерны для гостей, посещающих разные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что россияне стали спокойно относиться к любым мнениям о себе за рубежом, независимо от их характера.

Она предположила, что это связано с постоянной критикой в адрес России и повышенным вниманием к международной реакции. Также она отметила, что интерес к зарубежному восприятию может быть обусловлен влиянием европейских ценностей.

Захарова выразила уверенность, что россияне проделали огромную работу над собой. По ее мнению, жители страны перестали беспокоиться о том, как их оценивают за границей, будь то положительно или отрицательно. Она подчеркнула, что россияне обрели внутреннее равновесие.

Ранее Мария Захарова раскрыла подробности отставки Бориса Ельцина с поста президента РФ.