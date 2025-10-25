Захарова: шефред Sputnik Азербайджан Белоусов вылетел из Баку после освобождения

Евгений Белоусов, шеф-редактор Sputnik Азербайджан, покинул Баку после освобождения из заключения. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в беседе с РИА Новости.

Место назначения самолета, которым управляет Захаров, пока не разглашается. Однако, по предварительным данным, борт с Белоусовым направляется в Москву.

«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», — сказала Захарова.

30 июня власти Азербайджана задержали без достаточных оснований семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, которое является частью медиагруппы "Россия сегодня". Редактор агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были помещены под арест на четыре месяца. В ответ на это медиагруппа "Россия сегодня" обратилась к азербайджанским властям с требованием освободить своих сотрудников и немедленно урегулировать сложившуюся ситуацию, которая была признана неприемлемой.

Ранее сообщалось, что 19 октября Картавых прибыл в Москву после освобождения из-под стражи в Азербайджане.