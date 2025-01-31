Захарова: трое погибших в авиакатастрофе в США были гражданами РФ

Трое погибших в результате авиакатастрофы в Соединенных Штатах имели российские паспорта, по информации еще об одном пассажире пока проводится проверка, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Также она отметила, что Россия выражает глубокие соболезнования в связи с произошедшей авиакатастрофой в США.

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах активно взаимодействует с Государственным департаментом по данному инциденту в Вашингтоне, однако на текущий момент ответов на запросы из Москвы не получено, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал сесть другому самолету.