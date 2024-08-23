Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» (KP.RU) рассказала про ужас на Западе, от которого жители сбегают в Россию.

Иностранцы из государств-членов НАТО стали активно стучаться в российские диппредставительства. Начавшаяся на Западе пропаганда, изменение правил и жесткая политика вынуждают их искать пути спасения. Россия кажется им перспективным местом для воспитания детей, ведь в стране уважают и хранят традиционные ценности. Многие также опасаются полномасштабного конфликта.

«Мы с 19 августа получили поправки, согласно которым люди могут апеллировать к российской стороне и получать соответствующие разрешения на въезд, если они подвергаются гонениям у себя в странах за то, что являются последователями традиционных ценностей», — высказалась Захарова.

По словам Захаровой, в некоторых странах Запада люди стоят в очередях тысячами, лишь бы получить возможность на переезд в Россию. Большинство семей беспокоятся именно за обстановку вседозволенности, где все доводится до абсурда. Многие начали понимать, что западники затеяли опасную игру, включив в сценарий злодея в лице киевской власти. Европейцы и американцы начинают ощущать на себе последствия давления на РФ со стороны их управленцев.

Ранее Захарова заявила, что Москва не намерена проводить переговоры с Киевом