Захарова заявила, что Москва не намерена проводить переговоры с Киевом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что Москва не видит в ближайшем будущем перспектив мирных переговоров с Киевом в связи со вторжением в Курскую область. Об этом она сообщила на брифинге в среду, 21 августа, передает ТАСС.

По ее словам, действия киевского режима изначально были обречены на провал. По ее словам, власти Украины в попытках оправдаться используют нелепые доводы.

«Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством, — априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», — сказала Захарова.

ВСУ утром 6 августа незаконно вторглись на территорию России, обстреливая мирные кварталы Суджанского района Курской области. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, цель этого вторжения — захват российских территорий.

Как ранее сообщили ТАСС в медслужбах Курской области, в результате нападения ВСУ погиб 31 человек.

О невозможности проведения мирных переговоров ранее также сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.