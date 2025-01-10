Захарова уличила экс-президента Финляндии в выдуманной цитате Ленина

«В лучших традициях классиков диалектического материализма Ниинисте выдал цитату Владимира Ленина: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь». Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость», — пояснила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Ленин никогда не произносил эту фразу, комментируя доклад Ниинисте под названием «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы».

Она добавила, что исходно эти слова использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году и затем озвучил президент США Ричард Никсон. Кроме того, она упомянула, что у Ленина действительно есть слова о «прощупывании штыком», но к сказанному им в речи не имеет отношения ни сталь, ни грязь.

Кроме того, она указала, что бывший президент Финляндии уже не раз прибегал к фейковым утверждениям, как в 2014 году, когда он придумал несуществующую русскую пословицу: «Казак берет все, что плохо лежит». На самом деле такой пословицы не было.

Она считает, что Ниинисте мог бы легко проверить факты, тем более что полное собрание сочинений Владимира Ленина в 55 томах уже давно доступно в интернете.

Ранее Захарова призвала оценивать слова Трампа о Гренландии и Канаде после инаугурации.