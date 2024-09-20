Захарова: ВСУ принуждают жителей курского приграничья жить в условиях, напоминающих концлагеря

Российские власти фиксируют случаи расстрелов мирных жителей Курской области украинскими военными, а также их жестокое обращение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщил «Коммерсантъ».

Она также осудила Киев за создание условий, напоминающих концлагеря для жителей курских приграничных территорий.

«Существуют достоверные свидетельства о том, что боевики ВСУ создают на российском приграничье условия, аналогичные концлагерям, куда они насильно помещают местных жителей, оказавшихся в небезопасных районах», — заявила Захарова.

Трансляция велась на YouTube-канале МИД РФ. Представительница министерства сообщила, что один из пленных украинских военных рассказал о готовившемся нападении на пассажирский поезд в Курской области.

Мария Захарова также обвиняет украинских военных в принудительном вывозе жителей Курской области на украинскую территорию.

«Это, как я отмечу, типичная практика немецких оккупантов времен Второй мировой войны. Вы помните, как они депортировали граждан Советского Союза в плен и рабство? Здесь явные параллели», — добавила официальный представитель МИД России.

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