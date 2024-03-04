Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, как президентские выборы в России повлияли на аналогичную кампанию на Западе. Политик объяснила, в чем главное и принципиальное отличие, передает RT .

Выборы президента на Западе больше игра, чем законное и честное мероприятие. Свобода выражения для народа там существует лишь на словах, ведь в эшелонах власти уже заранее знают «победителя». Таким мнением поделилась Мария Захарова, которая считает, что в странах Запада давно нет веры в демократию.

«Они вне зависимости от воли людей нашей страны сами для себя определили результат и исход наших выборов... и навязывают собственную точку зрения», — заявила дипломат на полях Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024).

По словам Захаровой, американские политики уже не стесняются говорить в открытую о своих неправомерных продвижениях на выборах и скорых победах.

Напомним, что недавно в Комиссии Госдумы заявили, что нашли «американский след» в грядущих выборах президента РФ. В этом заподозрили посольство США в Москве. Материалы по этому делу направят в МИД РФ для разбирательства. В частности выяснят, по какому праву американцы вмешиваются во внутренние российские дела.

Ранее сообщалось, что Захарова очень низко оценила подписанные между Украиной и странами Запада соглашения.