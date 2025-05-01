Захарова высказалась о задержании в Румынии российского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о случае в Бухаресте, где с самолета сняли для задержания журналиста RT Чея Боуза.

Захарова возмутилась задержанием журналиста из России по прилете в Бухарест. По ее словам, Боузу незаконно помешали заниматься профессиональной деятельностью. По данным дипломата, работник канала пересек границу Румынии законно и имел права на выполнение задания редакции.

По словам представителя ведомства, ситуация с задержанием дискредитирует уровень демократии в Румынии, пишет RT.

Кроме того, Захарова осудила нападки на Россию, которую обвинили во вмешательстве в выборе Румынии.

Ранее сообщалось, что шесть силовиков задержали российского журналиста в Бухаресте.