Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, высказалась по поводу ситуации в Курской области, где украинские войска отступили. Она отметила, что для Украины это серьезная проблема и ситуация в Суджанском районе вызывает беспокойство.

В среду вечером, 12 марта, комментируя бегство ВСУ из Курской области, главком Александр Сырский назвал все происходящее «тактическими маневрами» для выбора более удобных позиций.

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — сыронизировала Захарова в своем телеграм-канале.

В среду, 12 марта, Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Потери украинской армии в районе границы с Курской областью составили более 67 тыс. человек, как сообщил генерал Герасимов. Он также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадежность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков.

Герасимов отметил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении и их постепенно уничтожают.

Ранее СМИ раскрыли «автора» оставленной ВСУ в Судже провокационной надписи.