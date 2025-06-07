Нынешние власти в Киеве не заинтересованы в своих гражданах, как живых, так и погибших. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью изданию «Известия», комментируя невыполнение Украиной договорённостей, достигнутых в Стамбуле, о котором речь пойдёт ниже. В рамках этих договорённостей должен был состояться обмен пленными и передача тел погибших боевиков Вооружённых сил Украины.

Напомним. сегодня стало известно, что Украина отложила на неопределённый период передачу останков погибших военнослужащих и обмен пленными, о чём сообщил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, в своих социальных сетях.

«Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — заявила Захарова.

По мнению сенатора Андрея Климова, Украина не желает признавать свои военные потери, поскольку это наносит серьёзный ущерб обществу и разрушает иллюзию, которую создал бывший президент Украины Владимир Зеленский.

Сенатор прокомментировал отказ представителей Украины прибыть на место обмена военнопленными и передачи тел погибших.

«Признать, что такое количество людей было потеряно киевским режимом во время его авантюр — это, конечно, очень серьезный удар. (…) Получить такое количество погибших — это, конечно, шок», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Сеть выложили видео сотен замороженных трупов солдат ВСУ в рефрижераторах под Брянском.