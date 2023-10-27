Захарова: Запад продвигает идею, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России

Захарова сообщила, что западные СМИ развивают идею о том, что происходящее на Ближнем Востоке выгодно России. Однако при этом Америка сама отклонила российский проект, который призвал остановить огонь. Как напомнила дипломат, представленный Россией проект просил жителей сектора Газа сместиться к югу, также он предполагал создание гуманитарных коридоров и приостановку конфликта. Однако сейчас, как заметила Захарова, Запад продвигает идею, что России нужен конфликт на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь мир от происходящего на Украине.

Представитель МИД подчеркнула, причиной, по которой Америка заблокировала проект, стала озвученная в нем идея о прекращении огня. Она задалась вопросом, кому же в действительности нужен конфликт на Ближнем Востоке.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».