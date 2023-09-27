«Захлебнутся желчью»: известная ясновидящая назвала судьбу завистников

Психологи уверены, что зависть — одно из самых деструктивных и разрушительных чувств человека. Такие люди не замечают ничего хорошего вокруг себя, им постоянно кажется, что их обидела судьба. Тогда в ход идут порчи, переклады, крадники. Но не стоит забывать о том, что и наказание будет страшным.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как высшие силы наказывают завистников.

«Зависть — один из смертных грехов. Завидовать ни в коем случае нельзя, надо радоваться за человека, чтобы получить благо себе. Чистому везет, а завистнику собственная желчь не дает покоя. Он может начать болеть, сделать себе самопорчу, самосглаз. Проблемы начнутся с печенью, желчным пузырем, щитовидной железой», — заявила знаменитая ясновидящая.

Кроме того, вселенная может закрыть завистнику все каналы получения финансового благополучия, любви и здоровья, добавила Алиева.

«Высшие силы могут наказать такого человека даже через семью и близких людей. Если до завистника не достучаться, если он не сможет унять себя, то проблемы навалятся, как снежный ком, а его положение в сто раз ухудшиться», — пояснила ясновидящая.

Если вы почувствовали, что зависть не дает дышать, то нужно подумать о предмете своей зависти в позитивном ключе. Тогда проблемы сами собой разрешатся, а поводов кому-то завидовать станет все меньше, заключила собеседница издания.

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