Захотевшая заработать на бойце СВО женщина объяснила свои циничные высказывания

Жительница Тюмени, попавшая в центр скандала из-за насмешек над участниками СВО, неожиданно изменила позицию. В интервью RT женщина заявила , что стала жертвой монтажа, а защитникам вовсе помогала вкусной передачкой.

По словам женщины, ее знакомая намеренно исказила содержание эфира, вырвав фразы из контекста. Тюменка заявила, что у нее есть доказательства видео-подставы. Теперь героиня ролика грозит подать заявление о клевете.

Парадоксально, собеседница, обвиняемая в циничных заявлениях о «заработке» на отправке сожителя в зону СВО, внезапно заговорила о своей небольшой благотворительности для защитников.

«Я... лично от себя подарила им колбасу», — уточнила женщина.

Тем временем полиция проводит проверку по факту публикации скандального видео. На записи женщина со смехом рассуждает о финансовой выгоде от мобилизации близкого человека. Это вызвало возмущение многих пользователей, посмотревших ролик.