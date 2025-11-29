Закат карьеры? Вайцеховская объяснила, что стоит за «срывом крыши» чемпиона Большунова

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская предложила глубокий анализ поведения Александра Большунова после инцидента с толчком Александра Бакурова на этапе Кубка России в Кировске. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на телеграм-канал спортивного комментатора.

Вайцеховская выделила четыре ключевых фактора, которые привели к эмоциональному взрыву трехкратного олимпийского чемпиона: вынужденное отстранение от международных стартов, постоянные проблемы со здоровьем, приближающаяся Олимпиада-2026 с призрачными шансами на квалификацию и осознание уходящего спортивного времени.

По мнению Вайцеховской, именно этот «коктейль» профессиональных и личных проблем создал состояние, «когда в голове буквально срывает крышу».

Напомним, инцидент, закончившийся дисквалификацией Большунова, произошел после столкновения спортсменов в полуфинальном спринте — сразу после финиша титулованный лыжник подъехал к Бакурову и толкнул его в плечо, что привело к падению соперника и его травме. Вайцеховская подчеркивает, что для спортсмена уровня Большунова — обладателя полного комплекта олимпийских медалей, победителя Кубка мира и Тур де Ски — текущая ситуация представляет серьезный психологический вызов, поскольку лишает его главных спортивных целей и перспектив.

