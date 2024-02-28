Заказы ВПК помогли нарастить мощь российской металлургии

Металлургия уверенными шагами идет вперед, о чем свидетельствуют итоги 2023 года. Их приводит RuNews24 .

За прошедший год металлургический комплекс в целом смог отгрузить продукции на 16,3 трлн рублей. В натуральном выражении выпуск существенно увеличился, причем почти на 10%. Особые успехи отмечают в производстве металлических изделий: все благодаря заказам предприятий ВПК, которые буквально двинули экономику вверх в 2023-м.

Металлургия испытала проблемы с экспортом, который повлиял на выпуск продукции. Увелечение производства составило 3,3%, что меньше, чем в 2022 году. Во многом это отразилось и на ценах. Так, стоимость стали снизилась на 15-20%, на алюминий на 20%, а никель и медь на 14% и 4% соответственно. Конкуренция стала выше, повлияли санкции, давление на рынок, а также отказ от некоторых поставок со стороны Турции, США, Китая и Европы.

Несмотря на трудности, металлургия в России на втором месте после ТЭК. Благоприятную динамику фиксируют в производстве и отгрузки нержавеющей стали (+25%), серебра (+29), деталей из алюминия (+13), работы из черных металлов (+5,7%), готовых прокатов (+4,6%).

За 11 месяцев прибыль составила почти 2,4 трлн рублей. Это на 0,5 трлн больше, чем за весь 2022-й.

Ранее сообщалось, что бизнесмены возвращаются в Россию после жизни в США.