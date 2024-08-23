ФСИН выступили с официальным комментарием по поводу инцидента с захватом заложников

Представители ФСИН России в социальных сетях выступили с официальным комментарием по инциденту с захватом заложников в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области.

По информации ведомства, четверо преступников взяли в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.

В ходе инцидента четверым сотрудникам колонии были нанесены тяжелые колото-резаные ранения, в результате которых трое скончались на месте. Еще четверо, оказавших сопротивление преступникам, были госпитализированы, но один из них умер в больнице.

Для освобождения заложников была проведена специальная операция силами УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии. В результате все четверо преступников, организовавших захват, были ликвидированы. Важно отметить, что среди сотрудников, участвовавших в операции по освобождению, пострадавших нет.

Однако, помимо сотрудников колонии, жертвами преступников стали и четверо осужденных, также оказавшихся среди заложников. Об их состоянии не сообщается. Руководство ФСИН России выразило глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников и заверило, что окажет всю необходимую помощь их родным и близким, а также семьям пострадавших в этом трагическом инциденте.

Ранее стало известно о том, что в Волгоградской области были освобождены заложники, захваченные в колонии.